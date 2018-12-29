2018-12-29T16:01:24+03:00
Происшествия

В Липецке на улице Космонавтов столкнулись иномарки: движение затруднено

В аварию попали "Шевроле" и "Киа" [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Фото: группа Вконтакте Регион-48 ЛипецкФото: группа Вконтакте Регион-48 ЛипецкФото: Предоставлено
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В эту субботу, 29 декабря, в Липецке произошла авария. Как сообщили очевидцы, на улице Космонавтов столкнулись две легковушки - "Киа" и "Шевроле". Машины двигались в сторону площади Авиаторов. ДТП случилось возле остановки "Дворец спорта Звездный". Движение на участке затруднено.

Фото: группа Вконтакте Регион-48 Липецк Фото: Предоставлено

Фото: группа Вконтакте Регион-48 ЛипецкФото: Предоставлено

Больше всего пострадала "Шевроле". У иномарки полностью разбита передняя часть. Другой автомобиль получил несущественные повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, этим утром в Липецке произошла еще одна авария в районе Коксохима. На улице Металлургов водитель "Мицубиси Лансер" не справился с управлением. Машину занесло, после чего иномарка вылетела на разделительный газон. Момент ДТП попал на видео.

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