В новогоднюю ночь липчане запустят салют за свой счет

СЕГОДНЯ 18:11 2018-12-29T18:12:20+03:00

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В новогоднюю ночь липчане смогут отметить долгожданный праздник под открытым небом. Для этого в областном центре организовали 9 площадок, где состоится новогодняя дискотека. Как сообщили в городском департаменте культуры и туризма, горожан поздравят творческие коллективы учреждений культуры, а также Дед Мороз и Снегурочка.

Песни, танцы, конкурсы и хороводы - все это ждет липчан в волшебную новогоднюю ночь. Скучно точно не будет. О фейерверке в праздничной программе департаменте не упоминается. Но для запуска салютов в областном центре оборудовали три площадки - у СК "Звездный", площади в жилом районе Дачный и на площади Матырского. Очевидно, чтобы посмотреть на красочные огни в небе, липчанам придется самим потратиться.