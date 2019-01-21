Липчанка убила мужа в кафе из-за постоянных унижений

21 Янв. 17:55 2019-01-21T17:56:09+03:00

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Напомним, вечером 11 ноября 2018 года в баре по улице Студеновская отдыхали муж с женой. Они пили спиртное, делали совместные селфи. Несколько снимков супруги выложили в сеть. На фотографиях - счастливые лица липчан. А через несколько часов между парой случился конфликт, закончившийся кровавой расправой.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, после ссоры липчанка оставила мужа в питейном заведении, а сама пошла в магазин. Там она купила нож, после чего вернулась в бар и ударила им мужа в живот. Мужчину госпитализировали. Рана оказалась серьезной, липчанин скончался.

На время предварительного следствия обвиняемую заключили под стражу. Свою вину она признала, а также рассказала об всех обстоятельствах произошедшего. По словам липчанки, муж постоянно унижал и оскорблял ее, что и послужило поводом к преступлению. Кстати, у женщины осталась маленькая дочка.

Расследование уголовного дела в отношении 25-летней липчанки завершено. Она обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Материалы уголовного дела направлены в суд.