В Липецке заочно арестовали сбежавшего директора «Капитал Инвест»

СЕГОДНЯ 16:35 2019-01-31T16:35:04+03:00

По предварительной оценке, он прибрал к рукам сотни миллионов рублей

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В Липецке суд заочно арестовал генерального директора кредитного кооператива «Капитал Инвест». Напомним, организация, работавшая с 2014 года, на деле оказалась финансовой пирамидой. Пайщикам обещали вклады по выгодным процентам, но в прошлом году кооператив закрылся, и люди не получили ни процентов, ни своих денег. Пирамида работала в нескольких регионах страны, но юридический адрес по реквизитам значится в Липецкой области.

Директор успел скрыться с деньгами пайщиков. Его объявили в розыск 20 декабря. Точную сумму денег, с которыми он сбежал, еще не определили. Но по предварительной оценке речь идет о нескольких сотнях миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 30 января судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело находится в производстве следственного управления УМВД области. Директору за особо крупное мошенничество грозит до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU