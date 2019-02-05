В Липецке на 78-летнюю пенсионерку упала ледяная глыба

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-05T10:39:13+03:00

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В минувший понедельник, 4 февраля, в Липецке на женщину упала ледяная глыба. Как сообщили очевидцы происшествия, это случилось возле дома №94 на улице Депутатской . 78-летнюю пенсионерку госпитализировали. Позже пострадавшая скончалась.

Напомним, что в областном центре уже были случаи, когда большие сосульки падали прямо на тротуары. К примеру, 15 января на улице Советской напротиав ТЦ "Европа" упала вывеска магазина. Сотрудники рассказали, что это произошло из-за снега и огромных сосулек, которые сорвались и проломили вывеску. В тот момент пешеходов на тротуаре, к счастью, не оказалось. Аналогичный случай произошел рядом, чуть выше по улице. Там одну из букв на вывеске тоже сбила ледяная глыба.

ИСТОЧНИК KP.RU