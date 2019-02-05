В Липецке возбудили уголовное дело по факту смерти пенсионерки от ледяной глыбы

СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-05T10:44:30+03:00

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Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка возбудил уголовное дело по факту смерти 78-летней пенсионерки по ч.1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Напомним, в минувший понедельник, 4 февраля, на женщину упала ледяная глыба с жилого дома №94 по улице Депутатской. Пострадавшую с травмами госпитализировали. Этим утром, 5 февраля, пенсионерка скончалась.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Липецкой области, для установления причины смерти липчанки проводится судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они допрашивают очевидцев, жильцов дома, а также сотрудников управляющей компании, которая обслуживает дом.

В СКР напоминают, что в случае серьезных травм или гибели человека к уголовной ответственности могут привлечь собственников домов, сотруников УК, а также лиц, выполняющих административно-хозяйственные функции, руководителей организаций и учреждений независимо от форм собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU