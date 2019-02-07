Бывшего начальника липецкого УФСИН обвиняют во взятках и мошенничестве

СЕГОДНЯ 13:25 2019-02-07T13:26:47+03:00

Против него дала показания экс-подчиненная, которая также брала взятки

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В Липецке бывший начальник регионального УФСИН обвиняется по 4 статьям УК, в числе которых особо крупная взятка, покушение на мошенничество и мошенничество в сфере страхования.

Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель СУ СК по Липецкой области Евгений Шаповалов. Как выяснилось, показания на начальника дала ранее задержанная экс-подчиненная, которая решила сотрудничать со следствием. В ее деле фигурировала взятка в 5 млн. рублей и манипуляции с госзакупками, путем превышения полномочий.

Новый фигурант, по данным следствия, получил через своего зама 1.5 миллиона рублей от директора ООО «Усманского завода растительных масел». В итоге с заводом заключили контракт на поставку 500 тонн масла на сумму более 35 млн. рублей.

А мошенничество в сфере страхования имело место еще в 2013 году, когда начальник УФСИН выдал бытовую травму за производственную и получил страховку более 200 000 рублей. Позже оформил инвалидность и пытался получить от работодателя за травму, якобы, на службе еще 2.6 млн. рублей. Но суд иск не удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU