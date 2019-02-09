В Липецке завели уголовные дела на управляющие компании за текущие крыши

СЕГОДНЯ 20:27 2019-02-09T20:27:33+03:00

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Протекающие крыши и игнорирование жалоб жильцов обернулись для липецких управляющих компаний уголовными делами. Под статью 238 об услугах не отвечающих требованиям безопасности попали ООО «ГУК «Сокол» и ООО «ГУК Центральная Л».

По данным следствия, обе компании поставили под угрозу жизнь и здоровье жильцов квартир по адресам Циолковского, 11 и Ковалева, 109 «а». Обе пятиэтажки затапливало талой водой с крыш. В обоих домах затопило 8 квартир. На стенах образовывалась плесень и заливало провода, что могло привести к замыканию. Причем руководство обеих компаний прекрасно знало о ситуации, но никак не реагировало.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следствие полагает, что коммунальщики, которые должны были следить за общедомовым имуществом, подвергли жильцов опасности. В обеих компаниях прошли обыски, изъяли документы. Ответственным грозит до двух лет тюрьмы.

Отметим, что липчане нередко жалуются на протекающие крыши многоэтажек и указанные в уголовных делах дома не единственные.

ИСТОЧНИК KP.RU