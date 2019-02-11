Под Липецком на Тамбовской трассе "ВАЗ" столкнулся с трактором
В этот понедельник, 11 февраля, под Липецком произошло серьезное ДТП. Очевидцы сняли последствия аварии на видео и выложили в соцсети. По словам автомобилистов, происшествие случилось на Тамбовской трассе. "ВАЗ-2112" столкнулся с трактором.
- Знаки стоят, что дорожные работы ведутся, - пишет один из пользователей. - Двенашка сначала трактор снесла, потом в отбойник ушла.
Машина получила значительные повреждения. Перед автомобиля - всмятку. Капот транспорта деформирован. Боком легковушка влетела в ограждение. На место прибыли сотрудники ГИБДД, карета скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется. Напомним, за прошедшие выходные в Липецкой области в 10 авариях пострадали 13 человек.
Под Липецком легковушка влетела в трактор.
ИСТОЧНИК KP.RU