2019-02-15T15:48:23+03:00
Происшествия

В Липецке за текущие крыши многоэтажек заводят уголовные дела

ГУК «Сокол» ответит за дома на улице Ковалева
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке заводят дела на управляющие компанииВ Липецке заводят дела на управляющие компанииФото: Лия МУРАДЬЯН
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В липецком ЖКХ очередное уголовное дело на управляющую компанию, которая игнорировала жалобы жильцов. Напомним, что этой зимой липчане массово жалуются на протекающие крыши многоэтажных домов.

Уже не первый год с каждым потеплением талая вода стекает по стенам домов и квартирам. Люди живут в нечеловеческих условиях – в домах сырость, стены покрываются плесенью и в любой момент может замкнуть проводка. А управляшки не реагируют на жалобы.

Этой зимой уже заводили уголовные дела на ООО «ГУК Центральная Л» за дом на улице Циолковского, где затопило 8 квартир. Также под следствие попала компания ГУК «Сокол», которая игнорировала потом в доме №109 «а» по улице Ковалева. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ – выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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