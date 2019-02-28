2019-02-28T10:41:22+03:00
Происшествия

Анонимы снова «заминировали» Петровский рынок в Липецке

Службы экстренного реагирования в очередной раз стянулись к улице Неделина
Лия МУРАДЬЯН
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Петровский рынок и здание на Театральной оцепилиПетровский рынок и здание на Театральной оцепилиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Этим утром, 28 февраля, в Липецке снова «заминировали» Петровский рынок. Это уже четвертый случай за неделю. Напомним, что до этого неизвестные присылали письма на электронные адреса госслужб с угрозой взрыва на Петровском рынке. Последний случай был в среду, 27 февраля. Ни в одном из случаев взрывоопасные предметы не нашли.

На этот раз службам экстренного реагирования снова пришлось мчаться к рынку. Территорию оперативно оцепили, всех посетителей и сотрудников выели. Павильоны проверили кинологи и взрывотехники.

Кроме этого спецслужбы стянулись к зданию на улице Театральной, которое также упоминалась в сообщении анонимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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