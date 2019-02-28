2019-02-28T10:45:51+03:00
Общество

Липчан просят помочь опознать мужчину, попавшего в больницу

Неизвестный может быть жителем Липецка
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан просят помочь опознать мужчинуЛипчан просят помочь опознать мужчинуФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В минувший понедельник, 25 февраля, в больницу Липецка доставили мужчину. На вид неизвестному около 40 лет. Поисковый отряд Лиза Алерт опубликовал в соцсетях ориентировку. Волонтеры просят липчан помочь опознать человека.

Был одет: черный пуховик, синяя рубашка с карманами на груди, синие джинсы, темные туфли.

Просьба ко всем, кто узнал мужчину или обладает любой другой полезной информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, до сих пор не могут найти 60-летнего Ширяева Юрия Алексеевича. Он ушел из дома в районе СНТ «Дачный-2» 24 января. С тех пор о нем ничего не известно. В ЛООО «Поиск пропавших детей» отметили, что липчанин может быть дезориентирован. Всех, кто видел пропавшего, просьба сообщить по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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