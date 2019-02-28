В Липецке будут судить участника массового ДТП в гололед в районе Трубного

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-28T14:03:47+03:00

Тогда в аварии погиб человек, виновником оказался водитель «Грейт Уолла» [видео]

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В Липецке расследовали массовое ДТП с погибшим у кольца Трубного, которое произошло осенью прошлого года. Напомним, рано утром 31 октября на мосту Товарного проезда из-за гололеда столкнулись несколько автомобилей.

В аварии погиб 30-летний водитель «Опеля», который вышел поставить знак аварийной остановки. По данным полиции, виновником аварии стал 58-летний водитель «Грейт Уолла».

В массовом ДТП на Лебедянском мосту в Липецке пострадали 8 человек, 1 погиб.Погибший хотел помочь пострадавшим, но его хажало между машинами

– Водитель не учел дорожные и метеорологические условия, а именно первые заморозки и наличие гололеда на проезжей части, – пояснили в пресс-службе УМВД области.

Машины выехала на встречную полосу, сбила водителя, который ставил знак аварийной остановки, и протаранила сам «Опель». Водителю «Грейт Уолла» вменили часть 3 статьи 264 УК – нарушение ПДД повлекшее смерть. Сейчас дело передали в суд, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы и лишение прав на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU