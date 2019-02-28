2019-02-28T14:57:18+03:00
Общество

Игорь Артамонов предложил субсидировать ипотеку на индивидуальное жилищное строительство

Планируется банковский кредит на постройку дома софинансировать из бюджета области
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Незначительный объем банковских займов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Липецкой области связан с отсутствием предложений кредитных продуктов. Об этом сообщил врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на семинаре-совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

В настоящий момент в Липецкой области 72 процента вводимого в эксплуатацию жилья - это индивидуальные жилые дома. "Но кредитов под ИЖС в Липецкой области выдано всего 80 штук. В то же время на приобретение квартир в многоквартирных домах - 1,3 тысячи кредитов. Причем там есть динамика роста, а на основное ИЖС у нас нет даже никакого кредитного продукта", - сказал Игорь Артамонов.

Он предложил создать такой банковский продукт с софинансированием из регионального бюджета. "Сейчас мы предлагаем такой вариант: мы даем 1 рубль, банк на них даст свои 20 рублей. Мы понимаем, что если не будет обеспечения, банк решение по кредиту не примет", - сказал врио губернатора.

Он отметил, что есть и другие предложения по банковскому продукту для ИЖС. "У нас срок аренды земли не совпадает со сроком кредитования, и мы для себя решили, что эти сроки надо совмещать со сроком кредитов", - добавил Артамонов.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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