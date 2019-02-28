2019-02-28T17:14:30+03:00
Общество

В Липецке хотят отремонтировать участок Сокольского моста

На обновление дорожного полотна понадобится около 8 млн. рублей
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке хотят отремонтировать участок Сокольского мостаВ Липецке хотят отремонтировать участок Сокольского мостаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В этот четверг, 28 февраля, мэр Липецка Сергей Иванов проинспектировал работы по аварийному ремонту дорог. По информации пресс-службы городской администрации, с декабря прошлого года до настоящего момента привели в порядок более 4,2 тыс. м2 дорог. Израсходовано 506 тонн литого асфальтобетона.

Руководители города осмотрели улицу 50 лет НЛМК. Там проезжая часть оставляет желать лучшего - множество трещин и выбоин. По словам мэра, на участке нужно устроить ливневую канализацию и только потом заняться ремонтом. Это произойдет в 2020 году.

Не остался без внимания проспект Победы. В этом году здесь стартуют масштабные ремонтные работы. Сначала реконструируют участок дороги от остановки "Кольцевая" до памятника Танкистам. Здесь перенесут сети, дорогу расширят до 6 полос, обновят покрытие.

Руководители города добрались и до Сокольского моста. Путепровод ремонтировали более 30 лет назад. Он весь в выбоинах и колейности. На ремонт участка 5,5 тыс. м2 нужно, предварительно, 8 млн. рублей. Привести в порядок мост планируют в этом году на деньги сэкономленные в результате торгов в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Однако, если экспертизы покажут, что переправе необходим капитальный ремонт, обновление дорог придется отложить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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