2019-02-28T19:31:14+03:00
Общество

В пятницу в Липецке до +5 градусов и морось

В субботу вновь обещают морозы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке оттепель, а потом снова морозыВ Липецке оттепель, а потом снова морозыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 1 марта, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Ночью температура воздуха составит от -4 до +1 градуса.

В светлое время суток в регионе от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла. Ветер западной четверти 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 731 мм рт.ст.

В субботу, 2 марта, в Липецке снова резко похолодает. Ночью столбик термометра опустится до 9 градусов ниже ноля. Днем около 2 градусов мороза. Временами снег. Ветер северный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 744 мм рт.ст.

Напомним, спасатели предупреждали липчан об ухудшении погоды. В регионе ожидается гололед и налипание мокрого снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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