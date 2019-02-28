В пятницу в Липецке до +5 градусов и морось
В пятницу, 1 марта, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Ночью температура воздуха составит от -4 до +1 градуса.
В светлое время суток в регионе от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла. Ветер западной четверти 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 731 мм рт.ст.
В субботу, 2 марта, в Липецке снова резко похолодает. Ночью столбик термометра опустится до 9 градусов ниже ноля. Днем около 2 градусов мороза. Временами снег. Ветер северный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 744 мм рт.ст.
Напомним, спасатели предупреждали липчан об ухудшении погоды. В регионе ожидается гололед и налипание мокрого снега.
ИСТОЧНИК KP.RU