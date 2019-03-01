Липецкому зоопарку отдали обезьян, которые едва не погибли у контрабандистов в Домодедово

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-01T12:50:01+03:00

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В эту пятницу, 1 марта, Департамент природопользования Москвы передал Липецкому зоопарку 3 макак. Передача состоялась в 10.00. Мероприятие приурочили к Всемирному дню дикой природы, который отмечается 3 марта.

Самих животных забрали у контрабандистов в аэропорту Домодедово в марте 2017 года. Гражданка Узбекистана везла из Вьетнама 15 макак. Животные летели без еды, воды и почти без воздуха в пластмассовых перевозках, упакованных в картонные коробки. Часть обезьян погибли в пути, остальные были сильно истощены. Никаких документов на животных у женщины не было.

Обезьяны для Липецкого зоопарка. Фото: Департамент природопользования Москвы

Выживших макак, тогда еще детенышей, передали Центр передержки диких животных под Яхромой, где они прошли реабилитацию. В 2018 году четырех обезьян передали в зоопарк в Саранске. А теперь трое из них едут в Липецк. Как сообщает пресс-служба департамента, все животные самцы – детеныши яванской макаки, которая охраняется международной конвенцией СИТЕС.

Напомним, что в Липецком зоопарке строят специальный павильон для обезьян, его откроют уже в этом году. Не хватает только самих обитателей – зверинцу нужны обезьяны, летучие лисицы, галаго и другие животные. Поэтому липчан просят помочь купить приматов для зоопарка. Любители дикой природы смогут стать опекунами животных, помогать в их содержании, давать имена детенышам зверей и следить, как они растут.

ИСТОЧНИК KP.RU