В ДТП с пассажирским автобусом в Липецке пострадали 6 человек

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-06T15:30:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла этим утром, 6 марта, на улице Трешковой в Липецке. Там в 8.30 утра столкнулись автобус «ПАЗ» маршрута № 378 и легковой автомобиль «Мазда». За рулем легковушки был 34-летний водитель.

По данным ГИБДД, водитель «Мазды» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и протаранил автобус с пассажирами. На место вызвали «Скорую» и полицию.

По предварительным данным, в аварии пострадали 6 человек – пять пассажиров автобуса и сам водитель иномарки. Всех увезли с места в больницу. Во всех подробностях аварии разбирались работавшие на месте автоинспекторы.

Напомним, что за прошедшие сутки на дорогах области в двух авариях пострадали два человека, включая 10-летнюю девочку, которую сбили вне пешеходного перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU