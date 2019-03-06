Под Липецком на трассе перевернулась фура с щебнем

СЕГОДНЯ 18:31 2019-03-06T18:33:46+03:00

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В соцсетях появилось очередное видео ДТП. В эту среду, 6 марта, на окружной трассе в районе ЖК «Романово» под Липецком перевернулась фура с щебнем. Последствия аварии сняли на видео проезжающие мимо водители. Машина перегородила часть дороги. Щебень рассыпался прямо на проезжую часть. Движение затруднено. Причину аварии установят автоинспекторы.

Напомним, в этот день серьезное ДТП произошло на улице Терешковой в областном центре. Утром там столкнулись автобус №378 и «Мазда». По данным ГИБДД, водитель пиномарки не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в транспорт. По предварительным данным, пострадали 6 человек. Пятерых пассажиров автобуса и 34-летнего водителя иномарки увезли в больницу.

Под Липецком перевернулась фура с щебнем.Видео Иван Сергеев

ИСТОЧНИК KP.RU