В небе над Липецкой областью отработали ночные полеты истребителей с дозаправкой

СЕГОДНЯ 13:33 2019-03-12T13:33:05+03:00

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На аэродромах в Липецкой области экипажи ВКС отработали дозаправку истребителей в воздухе. Одни из самых сложных элементов летной подготовки провели летчики истребителей Су-35 и Су-30СМ, а также бомбардировщиков Су-34 и Су-24М. Полеты проходили днем и ночью, одиночно и в составе пары.

Как сообщает Минобороны, дозаправка проходила на высотах 5–6 тысяч метров и на скорости 600 км/ч. При этом расстояние между ударными самолетами и воздушными танкерами с топливом Ил-78 было менее 20 метров.

При заправке самолетов ночью использовали дополнительное освещение, которое устанавливали как на заправляемый самолет, так и на танкер. Воздушная дозаправка позволяет значительно увеличить боевой радиус ударных самолетов и направлять авиацию на большие расстояния от места базирования.

ИСТОЧНИК KP.RU