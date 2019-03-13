В Липецке сбитая женщина погибла по дороге в больницу

СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-13T09:50:36+03:00

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Трагическая авария произошла минувшим вечером, 12 марта, около 19.00 на улице Кривенкова в Липецке. 37-летний водитель «Ниссана» поздно заметил и сбил на дороге женщину, которая переходила не по пешеходному переходу. Удар был настолько сильным, что на машине помялись бампер, решетка и капот, а также разбилось лобовое стекло. На место вызвали «скорую», но пострадавшая скончалась по пути в больницу. Личность погибшей сейчас устанавливается.

Также стали известны подробности ДТП с двумя автобусами на улице Московской. По данным регионального ГИБДД, 49-летний водитель «Мерседеса» въехал в ПАЗ, за рулем которого был 30-летний мужчина. В этой аварии пострадала 23-летняя пассажирка «ПАЗа». Девушка получила травму при падении, но до больницы дело не дошло, после оказания помощи ее отпустили.

Вместе с тем за прошедшие сутки, 12 марта, на дорогах Липецкой области автоинспекторы зарегистрировали 20 аварий без пострадавших, где повреждения получили только транспортные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU