Автобус №308к и «Пежо» столкнулись в центре Липецка

СЕГОДНЯ 17:30 2019-03-15T17:33:38+03:00

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Этим вечером, 15 марта, в центре Липецка произошла авария. Прямо напротив Липецкого областного суда столкнулись «Пежо» и автобус маршрута № 308к. Общественный транспорт въехал в заднюю часть иномарки. Очевидцы засняли последствия происшествия на видео. Судя по ролику, машины не получили серьезных повреждений. В районе места ДТП небольшой затор. Причину аварии и виновных установят сотрудники ГИБДД.

Напомним, еще одна авария с автобусом в областном центре произошла в минувший четверг, 14 марта. На пересечении улиц Гагарина и Плеханова столкнулись иномарка и маршрутка. Момент столкновения попал в объектив уличных камер. Видео ДТП можно посмотреть здесь.

В Липецке у Областного суда столкнулись автобус и иномарка.

ИСТОЧНИК KP.RU