2019-03-21T17:11:44+03:00
Происшествия

Под отключение воды из-за коммунальной аварии в Липецке попали более 6000 человек

По отключенным адресам подвозят питьевую воду
Лия МУРАДЬЯН
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Утечку пока не устранилиУтечку пока не устранилиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке продолжают устранять последствия коммунальной аварии на улице Папина. Напомним, что в 15.20 на пересечении Папина и Союзной прорвало 300-миллиметровый водопровод. В результате аварии подачу питьевой воды отключили.

По уточненной информации от ЛГЭКа, без питьевой воды остались 6085 человек и 156 организаций. Полностью без воды остались проспект Победы, улица Папина, Доватора, Юных Натуралистов, Урожайная, Перова и Союзная, а также часть улицы Мирная.

По данным МЧС на отключенных адресах уже организовали подвоз воды. Пока идут ремонтные работы, воду подвозят по адресам: улица Папина, 1в; Союзная, 6; Юных Натуралистов, 12а и 13. Ориентировочно утечку должны устранить в 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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