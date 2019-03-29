Депутаты на тайном голосовании приняли отставку мэра Липецка

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-29T11:28:38+03:00

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В горсовете Липецка состоялось тайное голосование, на котором приняли отставку мэра Сергей Иванова. Депутаты поддержали заявление градоначальника большинством голосов.

Напомним, что выступая перед парламентариями на внеочередной сессии по случаю своей отставки, Сергей Иванов отметил, что это его решение, но совместное с врио губернатора Игорем Артамоновым. также мэр города признался в любви к Липецку, его жителям и депутатам.

В итоге за отставку мэра проголосовали 27 депутатов из 37, 6 парламентариев высказались против и трое воздержались. После объявления итогов голосования мэр Липецка официально покинул пост. Теперь временно исполнять обязанности главы администрации города будет первый заместитель Михаил Щербаков.

ИСТОЧНИК KP.RU