Пропавшую под Липецком пенсионерку нашли мертвой

СЕГОДНЯ 15:59 2019-03-29T15:59:48+03:00

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Трагически закончились поиски 58-летней женщины в Липецкой области. Пенсионерка пропала почти две недели назад, еще 18 марта. Она ушла из дома в селе Тележенка Липецкого района.

Женщина была дезориентирована и нуждалась в помощи. На протяжении всего времени пенсионерку искали сотрудники полиции, родственники и волонтеры. И в эту пятницу, 29 марта, ее нашли мертвой.

Что именно случилось с женщиной и от чего она мерла, сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов, где по данному факту проходит проверка.

Отметим, что в настоящее время все еще остается не найденным 81-летний Жабин Петр Алексеевич, который пропал в Чаплыгинском районе больше месяца назад, 18 февраля. Пожилой мужчина ушел из дома в селе Жабино. Ему на вид 80-85 лет, худощавый. Был одет в серую тканевую куртку, серую шапку и серые брюки со стрелками.

Просьба ко всем, кто видел Петра Жабина или знает, где он находится, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или на электронную почту ppdlip@mail.ru. Петр Алексеевич также может быть дезориентирован.

ИСТОЧНИК KP.RU