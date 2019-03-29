2019-03-29T18:11:37+03:00
Звезды

АРИЯ выступит в Липецке с новым альбомом «Проклятье морей»

Презентация альбома состоится 9 апреля в областном центре культуры
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АРИЯ едет в ЛипецкАРИЯ едет в Липецк
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13 ноября 2018 года состолся релиз 13 студийного альбома АРИИ «Проклятье морей». Выход лонгплея ознаменовался стартом одноименного масштабного тура в его поддержку. Концерты тура «Проклятье морей» охватят максимальное количество городов России, а также выйдут за ее пределы.В концертный сет-лист войдут как песни с нового альбома, так и нетленные хиты из золотого фонда АРИИ.

Альбом «Проклятье морей» выйдет на лейбле М2БА на CD, виниловой, пластинке и в цифровом виде. В лонгплей вошли 11 новых песен, сведение новой пластинки осуществил известный американский продюсер и гитарист Roy Z, работавший с Bruce Dickinson, Rob Halford, Judas Priest, Sepultura, Sebastian Bach и многими другими артистами. Мастеринг – Maor Appelbaum (Yngwie Malmsteen, Lita Ford, Faith No More, Rob Halford, Yes).

Альбом стал первой полноформатной работой АРИИ за последние 4 года. Предыдущий студийный лонгплей «Через все времена» вышел на лейбле М2БА в 2014 году.

Презентация нового альбома в Липецке состоится 9 апреля в областном Центре культуры и народного творчества. Начало в 19.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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