2019-03-30T15:14:08+03:00
Происшествия

В Липецкой области ночью сгорела новая «Веста»

Пожар произошел в Ельце
Лия МУРАДЬЯН
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В ночном пожаре никто не пострадал. elec_onlineВ ночном пожаре никто не пострадал. elec_onlineФото: vk.com
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Очередной автопожар случился этой ночью, с 29 на 30 марта, в городе Елец Липецкой области. Там в одном из дворов на территории 7 микрорайона загорелась новая «Лада Веста». На место вызвали сотрудников МЧС, которые в кратчайшие сроки ликвидировали возгорания.

К счастью, в пожаре никто не пострадал, местные жители подозревают, что новая отечественная легковушка загорелась не случайно. По мнению жильцов того же дома, машину могли поджечь. В причинах возгорания сейчас разбираются эксперты.

Напомним, что похожий пожар произошел прошлой ночью, 29 марта, в Липецке на улице Хорошавина, где камера наблюдения зафиксировала поджог «Лады Весты». По этому случаю в настоящее время проходят проверки в МЧС и полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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