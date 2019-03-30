В Липецкой области ночью сгорела новая «Веста»

СЕГОДНЯ 15:14 2019-03-30T15:14:08+03:00

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Очередной автопожар случился этой ночью, с 29 на 30 марта, в городе Елец Липецкой области. Там в одном из дворов на территории 7 микрорайона загорелась новая «Лада Веста». На место вызвали сотрудников МЧС, которые в кратчайшие сроки ликвидировали возгорания.

К счастью, в пожаре никто не пострадал, местные жители подозревают, что новая отечественная легковушка загорелась не случайно. По мнению жильцов того же дома, машину могли поджечь. В причинах возгорания сейчас разбираются эксперты.

Напомним, что похожий пожар произошел прошлой ночью, 29 марта, в Липецке на улице Хорошавина, где камера наблюдения зафиксировала поджог «Лады Весты». По этому случаю в настоящее время проходят проверки в МЧС и полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU