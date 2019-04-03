Спорткомплекс «Катящиеся камни» в Липецке перепроектируют почти за 20 млн. рублей

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-03T15:21:35+03:00

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В Липецке меняют проект многострадального спорткомплекса «Катящиеся камни», который начали строить еще в 2013 году, а в 2015 должны были сдать. Это должно было стать грандиозным спортивным сооружением, но то подрядчики подводили, то средств не хватало. Последнее обещание достроить «камни» звучало в конце 2015, когда объект намеревались сдать в 2018. В итоге стройку фактически забросили.

Точку в затянувшейся стройке поставил на пресс-конференции врио губернатора Игорь Артамонов, который честно сказал, что достраивать не будут – слишком дорого. Но бассейн у липчан все же будет.

– Денег из бюджета хватит только на каркас, а на федеральном уровне при словах «Катящиеся камни» дверь сразу закрывается, – сказал тогда Игорь Артамонов. – Чтобы достроить комплекс нужно от 7 млрд. рублей, таких денег никто региону не даст.

И вот теперь проект комплекса в парке Молодежный выставили на торги. Как сообщает «RosTender», по документам возведены только фундамент и подвальные помещения комплекса. По новому проекту сократят трибуны с 800 до 600 мест, но увеличат размер основного бассейна, чтобы установить электронные панели. Тренировочный бассейн, который должен был быть 1.5 метра в глубину, разделят на три зоны разной глубины максимум 1 метр в глубину. Также на территории будет хоккейное поле 60 на 30 м, вместимостью 200 зрителей.

Спорткомплекс перепроектируют за 19.6 миллионов рублей, на доработку проекта дается 130 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU