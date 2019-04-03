Новеньким макакам Липецкого зоопарка дали клички

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-03T16:14:11+03:00

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Трем яванским макакам Липецкого зоопарка дали клички. Это те самые обезьяны, которых отобрали у контрабандистов в аэропорту Домодедово в 2017 году. Напомним, макак везли в пластиковых контейнерах без еды и воды. Приматам не хватало воздуха. Некоторые животные погибли в пути. Выживших поместили в Московский центр реабилитации. Трех обезъян передали в зоопарк областного центра.

Руководиство зверинца попросило липчан придумать клички макакам. Из различных вариантов выбрали один - предложение 11-летнего школьника Владимира. Обезьянам дали короткие и веселые клички: Кай, Бек и Мук. Старшего из группы макак-крабоедов назвали Каем. У него уже почти вся мордочка покрыта шерсткой, есть усы и бородка. У Бека и Мука пока только хохолки на головах.

ИСТОЧНИК KP.RU