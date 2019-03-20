2019-03-20T14:52:59+03:00
Общество

Липчан просят дать клички отобранным у контрабандистов макакам

Имена трем новым обитателям зоопарка могут придумать все желающие
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Придумайте клички макакамПридумайте клички макакамФото: Липецкий зоопарк
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Липецкий зоопарк предлагает липчанам придумать клички для трех новых обитателей – яванских макак, которых из Московского центра реабилитации. Напомним, животных отобрали у контрабандистов в аэропорту Домодедово в 2017 году.

Обезьян везли в ужасных условиях: в ластиковых контейнерах без еды, воды и почти без воздуха, некоторые животные погибли в пути. Выжившие прошли реабилитацию и 1 марта их передали Липецкому зоопарку.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, все трое самцы, мартышки уже освоились в Липецке и теперь им нужны клички.

Яванские макаки или макаки-крабоеды очень смышленые, спокойные и дружелюбные животные, легко поддаются дрессировке. Эти обезьянки почти как люди – тепло реагируют на котят, кроликов и других маленьких пушистиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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