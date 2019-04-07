14-летнюю школьницу, пропавшую под Липецком, нашли живой

СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-07T12:45:16+03:00

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14-летнюю Аню К., пропавшую в Ельце, нашли живой. Об этом сообщили сегодня волонтеры «Поиска пропавших детей» (Липецк). Обстоятельства, при которых обнаружили девочку, поисковики пока не уточнили.

Напомним, 14-летняя девочка пропала в минувший четверг, 4 апреля, в Ельце. Ее искали родственники, волонтеры и полиция. В момент поисков «КП-Липецк» разговаривали с родителями девочки. Мама школьницы Ольга сказала, что конфликтов в семье не происходило. Женщина боялась, что девочку могли похитить.

- Она будто бесследно исчезла. Средь бела дня, около 2 часов. После школы Аня разговаривала по телефону с бабушкой. Сказала, что идет на остановку, едет домой. Больше ее никто не видел. Телефон выключен, - рассказывал отчим девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU