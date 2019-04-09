Второй год подряд Липецк становится столицей «Часа Земли»

СЕГОДНЯ 09:17 2019-04-09T09:17:05+03:00

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Всемирный фон дикой природы подвел итоги конкурса на звание столицы «Часа Земли». Самыми активными участниками акции второй год подряд стали жители Липецка. Во второй раз город получит статуэтку в виде глобуса с гравировкой «Липецк» и статус столицы «Часа Земли». Кроме того, представителей администрации победившего города пригласят на центральную площадку акции в Москве в следующем году. Напомним, что Липецк завоевывал титул столицы «Часа Земли» в 2018 году.

Следом за Липецком второе место занял Сургут и совсем немного баллов не хватило, чтобы войти в десятку Тамбову и Домодедово, пишет «РИА Новости». Десятка лидеров голосования Всемирного фонда дикой природы: Липецк, Сургут, Елец, Красногорск, Краснодар, Новый Уренгой, Армавир, Кемерово, Нижневартовск, Курск.

ИСТОЧНИК KP.RU