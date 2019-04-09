Второй год подряд Липецк становится столицей «Часа Земли»
Всемирный фон дикой природы подвел итоги конкурса на звание столицы «Часа Земли». Самыми активными участниками акции второй год подряд стали жители Липецка. Во второй раз город получит статуэтку в виде глобуса с гравировкой «Липецк» и статус столицы «Часа Земли». Кроме того, представителей администрации победившего города пригласят на центральную площадку акции в Москве в следующем году. Напомним, что Липецк завоевывал титул столицы «Часа Земли» в 2018 году.
Следом за Липецком второе место занял Сургут и совсем немного баллов не хватило, чтобы войти в десятку Тамбову и Домодедово, пишет «РИА Новости». Десятка лидеров голосования Всемирного фонда дикой природы: Липецк, Сургут, Елец, Красногорск, Краснодар, Новый Уренгой, Армавир, Кемерово, Нижневартовск, Курск.
ИСТОЧНИК KP.RU