2019-04-09T09:17:05+03:00
Общество

Второй год подряд Липецк становится столицей «Часа Земли»

Жители города были самыми активными при голосовании
Лия МУРАДЬЯН
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Липецк снова стал столицей "Часа Земли"Липецк снова стал столицей "Часа Земли"Фото: Лия МУРАДЬЯН
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Всемирный фон дикой природы подвел итоги конкурса на звание столицы «Часа Земли». Самыми активными участниками акции второй год подряд стали жители Липецка. Во второй раз город получит статуэтку в виде глобуса с гравировкой «Липецк» и статус столицы «Часа Земли». Кроме того, представителей администрации победившего города пригласят на центральную площадку акции в Москве в следующем году. Напомним, что Липецк завоевывал титул столицы «Часа Земли» в 2018 году.

Следом за Липецком второе место занял Сургут и совсем немного баллов не хватило, чтобы войти в десятку Тамбову и Домодедово, пишет «РИА Новости». Десятка лидеров голосования Всемирного фонда дикой природы: Липецк, Сургут, Елец, Красногорск, Краснодар, Новый Уренгой, Армавир, Кемерово, Нижневартовск, Курск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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