2019-04-11T13:05:19+03:00
Общество

В ОЭЗ «Липецк» назначили врио гендиректора

За нового руководителя проголосовала большая часть Совета директоров
Юлия КЛЮЕВА
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Врио гендиректора ОЭЗ "Липецк" назначили Дмитрия ДудареваВрио гендиректора ОЭЗ "Липецк" назначили Дмитрия ДудареваФото: ОЭЗ "Липецк"
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В ОЭЗ «Липецк» - новый руководитель. На должность врио генерального директора назначили Дмитрия Дударева. Об этом сообщили в пресс-службе экономзоны. Во вторник, 9 апреля, за Дмитрия Дударева проголосовала большая часть Совета директоров ОЭЗ.

Дмитрию Дудареву 38 лет. В 2003 году окончил магистратуру воронежского университета по специальности «менеджмент». В 2007 году получил степень кандидата экономических наук. С 2005 года работает в структурах Сбербанка. Начинал карьеру кредитным инспектором. Также работал на руководящих должностях в управлении финансирования недвижимости, инвестиций и проектного финансирования, управлении организации продаж клиентам регионального госсектора. В 2018 году Дмитрия назначили территориальным менеджером управления инвестиций и проектного финансирования. Женат, двое детей.

Напомним, в понедельник, 8 апреля, стало известно, что 64-летний гендиректор ОЭЗ Иван Кошелев покидает пост. Он продолжил работать советником гендиректора по стратегическому развитию ОЭЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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