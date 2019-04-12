Один из участников насилия над студентом под Липецком во всем сознался

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-12T11:01:13+03:00

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В Липецкой области задержали одного из подростков, причастного к извращенным издевательствам над 16-летним студентом. Напомним, дикий случай произошел в одном из районных колледжей. Девушка подговорила приятелей, чтобы отомстить бросившему ее парню и началась травля. Руководство заведения закрыло на происходящее глаза, в итоге подростковый конфликт дошел до того, что подростки изнасиловали парня рукояткой швабры. Предположительно, в издевательствах принимали участие 7 человек.

Студент попал в больницу, но даже после этого ситуацию пытались замять. Факт вскрылся после прокурорской проверки, по итогу которой в СК возбудили уголовное дело по 132 части УК – насильственные действия, совершенные группой лиц.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в настоящее время задержан один подозреваемый, 17-летний парень во всем сознался. Выяснилось, что все произошло с 6 на 7 марта, не в стенах колледжа, а на так называемой «вписке». Однокурсники собрались в каком-то арендованном доме, где задержанный решил надругаться над беспомощным студентом, чтобы максимально его унизить.

После насилия, парень прошел лечение, вред здоровью оценили, как тяжкий. Но сейчас его жизни ничего не угрожает. Следствию еще предстоит определить роль каждого участника вечеринки в насилии над студентом. Кроме этого следователи установят всех, кто знал о преступлении, но укрывал участников. Участникам изнасилования грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU