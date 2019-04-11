2019-04-11T17:03:55+03:00
Происшествия

Под Липецком семь подростков изнасиловали студента колледжа

Преподаватели знали об издевательствах над парнем, но все замалчивали
Лия МУРАДЬЯН
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После надругательства парень попал в больницуПосле надругательства парень попал в больницуФото: Юлия КЛЮЕВА
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Дикий случай издевательства над подростком произошел в одном из районных колледжей в Липецкой области. Там сверстники изнасиловали 17-летнего парня. Все началось с того, что парень расстался с девушкой, и та решила отомстить.

Обиженная несовершеннолетняя подговорила приятелей, и бросившего девушку парня начали травить. Но подростковый конфликт зашел слишком далеко. Над студентом долго издевались, а после подкараулили и изнасиловали рукояткой швабры прямо в стенах учебного заведения. После случившегося парень попал в больницу.

Все это произошло месяц назад, руководство колледжа пыталось скрыть факт надругательства над подростком. Все выяснилось во время прокурорской проверки. Отметим, что сейчас в регионе проходит масштабный проект прокуратуры «Вместе ради детей», когда все структуры объединяются, чтобы выявить опасные ситуации и пресечь нарушения прав детей и подростков.

Во время одной из проверок, сотрудники районной прокуратуры увидели, что студент уже месяц не ходит на занятия. И только когда начали разбираться, почему подросток прогуливает, вскрылись все жуткие подробности. Причем руководство колледжа знало обо всем, что произошло с парнем, но никуда не сообщило. Как стало известно «КП-Липецк», в извращенных издевательствах принимали участие 7 подростков, кто-то даже снимал на камеру. Кто какую роль выполнял, еще предстоит выяснить.

Как пояснила старший помощник прокурора области старший советник юстиции Татьяна Ткачева, материалы прокурорской проверки направлены в следственный комитет, где сегодня, 11 апреля, возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК – насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

– Отдельно прокурор внес представление в адрес и.о. начальника управления и образования Липецкой области, – рассказала Татьяна Ткачева. – Прокуратура требует наказать ответственных сотрудников учебного заведение за бездействие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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