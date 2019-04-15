В Липецке на военном аэродроме нашли тело солдата-срочника

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-15T13:13:09+03:00

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В выходные на территории липецкого военного аэродрома погиб солдат-срочник. Как стало известно, трагедия произошла в минувшее воскресенье, 14 апреля. Труп солдата нашли утром с огнестрельным ранением. 22-летний срочник был призван из Республики Башкортостан. Официальные комментарии оперативно получить не удалось.

Напомним, что в марте солдат-срочник из Липецка погиб в Ямпольском полку Кантемировской дивизии. До дембеля парню оставалось всего 3 месяца. Тогда точную причину смерти солдата никто не назвал. По словам родственников, им сказали, что Саша умер от сердечного приступа. Родные не поверили, что со здоровым парнем могло такое произойти. Липчане сказали, что на лице погибшего были гематомы.

ИСТОЧНИК KP.RU