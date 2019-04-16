Пяти сурикатам из Липецкого зоопарка нужны имена

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-16T13:29:57+03:00

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В Липецком зоопарке поселились пять милых сурикатов – три самца и две самочки. Как сообщили в пресс-службе зверинца, любознательных, активных и забавных зверьков купили в Московском зоопарке и привезли в Липецк. Животные уже освоили, вот только у мангустовых нет кличек. Поэтому липчан просят дать имена сурикатам. Варианты кличек можно писать в гостевой книге Липецкого зоопарка.

Напомним, что ранее в Липецке выбрали клички для отобранных у контрабандистов яванских макак, которые теперь также живут в Липецком зоопарке. Имена обезьянам дал 11-летнйи школьник, их назвали Кай, Бек и Мук.

Теперь своих имен будут жать сурикаты. Кстати, на родине распространения, в Южной Африке, сурикатов называют солнечными ангелами. Они ведут дневной образ жизни. В поисках еды зверьки поднимаются на задние лапки и осматривают территорию. Также на задних лапках стоят постовые сурикатов, пока их сплоченный клан добывает пищу для всех или строит пещерки. В Африке зверьки полезны тем, что уничтожают насекомых-вредителей.

ИСТОЧНИК KP.RU