2019-04-16T13:29:57+03:00
Общество

Пяти сурикатам из Липецкого зоопарка нужны имена

Зверьков купили в Московском зоопарке
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Сурикатам нужны именаСурикатам нужны именаФото: Архив КП
Изменить размер текста:

В Липецком зоопарке поселились пять милых сурикатов – три самца и две самочки. Как сообщили в пресс-службе зверинца, любознательных, активных и забавных зверьков купили в Московском зоопарке и привезли в Липецк. Животные уже освоили, вот только у мангустовых нет кличек. Поэтому липчан просят дать имена сурикатам. Варианты кличек можно писать в гостевой книге Липецкого зоопарка.

Напомним, что ранее в Липецке выбрали клички для отобранных у контрабандистов яванских макак, которые теперь также живут в Липецком зоопарке. Имена обезьянам дал 11-летнйи школьник, их назвали Кай, Бек и Мук.

Теперь своих имен будут жать сурикаты. Кстати, на родине распространения, в Южной Африке, сурикатов называют солнечными ангелами. Они ведут дневной образ жизни. В поисках еды зверьки поднимаются на задние лапки и осматривают территорию. Также на задних лапках стоят постовые сурикатов, пока их сплоченный клан добывает пищу для всех или строит пещерки. В Африке зверьки полезны тем, что уничтожают насекомых-вредителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самолет в Липецк едва не столкнулся с лайнером над московским регионом
Под Липецком 16-летнего скутериста госпитализировали после столкновения с "Ладой"
Под Липецком на Матырском водохранилище поймали 2 браконьеров с сетями
В Липецке во дворе водитель Газели насмерть сбил женщину
Под Липецком угнали "ВАЗ" и похитили видеорегистратор
Липецк может стать первым городом, где протестируют платные перекрестки
Под Липецком бабушку обокрала пенсионерка из Тамбовской области
Заочно арестованный липецкий депутат отчитался о доходах из-за границы
Липецк перешел на цифровое телевещание
В Липецке на стройплощадке спасли 8 щенят, оказавшихся под землей
В Липецке нашли пропавшую пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи
В Липецке светофор со сбоями путает пешеходов и водителей
Сбежавшего о полиции липчанина поймали в Воронеже
Ночью в Липецке похолодает до нуля градусов
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
Москвич под Липецком прострелил ноги дальнобойщику и отнял грузовик с алкоголем
Во вторник 7 улиц Липецка останутся без света, 4 - без холодной воды
В Липецке на военном аэродроме нашли тело солдата-срочника
В Липецке не собираются отключать отопление
Под Липецком «ВАЗ» вылетел в кювет: водитель скончался
В Липецке поймали и сняли на камеру бензинового вора
Липецкое общежитие, в котором обрушилась часть стены, не признают аварийным
В Липецке пропала 81-летняя пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи
В Липецке на улице Циолковского возле многоэтажки нашли труп мужчины
В Липецке на Воронежском шоссе столкнулись грузовик и "Хонда"
Водители, устроившие в Задонске забастовку, пожаловались на перевозчика в прокуратуру