В Липецке опровергли информацию о платных перекрестках

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-16T15:22:24+03:00

Никаких тестирований в городе проводиться не будет

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Этим утром, 16 апреля, появилась информация, что в России хотят сделать платные перекрестки. Так, якобы, можно решить проблему с пробками. Протестировать нововведение планировали в 2020 году в одном из 3 городов - Липецке, Ульяновске или Нижнем Новгороде.

Информацию о введении платных перекрестков опровергли. И.о. главы Липецка Константин Власов сообщил, что на территории областного центра никаких тестирований проводиться не будет. За проезд отдельных перекрестков платить не придется.

- Федеральный проект «Умный город», который реализуется и в Липецке, предполагает переоборудование отдельных светофорных объектов, - сообщил Константин Власов. – Но речь идет об их оснащении инновационными устройствами, позволяющими тестировать беспилотный транспорт. Других законодательных инициатив на этот счёт в администрации города нет.

ИСТОЧНИК KP.RU