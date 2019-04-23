Липчанин рассказал на федеральном канале, как закопал умершую девочку на кладбище домашних животных

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-23T11:20:53+03:00

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Чудовищную историю, как мужчина закопал тело годовалой девочки на кладбище домашних животных в Липецке, обсудили в передаче "Мужское/женское". Напомним, трагедия произошла в декабре прошлого года. 26-летний липчанин проживал в квартире с сожительницей и ее 4 детьми. Однажды мать ушла на встречу с подругой. Отчим остался следить за малышами. Годовалой девочке нужно было поменять подгузник. Мужчина взял ребенка на руки и понес в ванную. Там он поскользнулся, а малышка упала прямо на пол, ударившись затылком о пол. Отчим осмотрел девочку и уложил спать. Чуть позже он обнаружил, что малышка мертва. О случившемся он сообщил сожительнице. Мужчина, будучи ранее судим, испугался, что правоохранители не поверят в случайность трагедии. Под утро он укутал тельце ребенка в одеяло и отвез на кладбище домашних животных в район ЛТЗ. Там он закопал труп девочки.

О жуткой истории стало известно лишь в начале апреля 2019 года. В отношении мужчины возбудили уголовное дело - причинение смерти по неосторожности. Подозреваемый во всем признался.

На передаче мама девочки утверждает, что не знала, где ее сожитель похоронил девочку. А сейчас остальных детей забрали органы опеки. На программу приехал и сам подозреваемый. Он еще раз рассказал, что произошло в тот день. А также показал на камеру, где похоронил ребенка. Сестра матери умершей девочки сообщила, что сожитель любил помахать кулаками. По словам женщины, мать все это время врала родственникам, что с девочкой все хорошо. Те спрашивали, где малышка. В ответ - оставили у бабушки.

Жуткую историю, как липчанин закопал умершую годовалую девочку на кладбище домашних животных, обсудили в программе "Мужское/женское".Как погибла полуторагодовалая девочка?

ИСТОЧНИК KP.RU