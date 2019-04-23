2019-04-23T11:20:53+03:00
Происшествия

Липчанин рассказал на федеральном канале, как закопал умершую девочку на кладбище домашних животных

О шокирующем случае в Липецке стало известно спустя несколько месяцев после трагедии [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Скриншот видео: программа "Мужское/женское"Скриншот видео: программа "Мужское/женское"Фото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Чудовищную историю, как мужчина закопал тело годовалой девочки на кладбище домашних животных в Липецке, обсудили в передаче "Мужское/женское". Напомним, трагедия произошла в декабре прошлого года. 26-летний липчанин проживал в квартире с сожительницей и ее 4 детьми. Однажды мать ушла на встречу с подругой. Отчим остался следить за малышами. Годовалой девочке нужно было поменять подгузник. Мужчина взял ребенка на руки и понес в ванную. Там он поскользнулся, а малышка упала прямо на пол, ударившись затылком о пол. Отчим осмотрел девочку и уложил спать. Чуть позже он обнаружил, что малышка мертва. О случившемся он сообщил сожительнице. Мужчина, будучи ранее судим, испугался, что правоохранители не поверят в случайность трагедии. Под утро он укутал тельце ребенка в одеяло и отвез на кладбище домашних животных в район ЛТЗ. Там он закопал труп девочки.

О жуткой истории стало известно лишь в начале апреля 2019 года. В отношении мужчины возбудили уголовное дело - причинение смерти по неосторожности. Подозреваемый во всем признался.

На передаче мама девочки утверждает, что не знала, где ее сожитель похоронил девочку. А сейчас остальных детей забрали органы опеки. На программу приехал и сам подозреваемый. Он еще раз рассказал, что произошло в тот день. А также показал на камеру, где похоронил ребенка. Сестра матери умершей девочки сообщила, что сожитель любил помахать кулаками. По словам женщины, мать все это время врала родственникам, что с девочкой все хорошо. Те спрашивали, где малышка. В ответ - оставили у бабушки.

Жуткую историю, как липчанин закопал умершую годовалую девочку на кладбище домашних животных, обсудили в программе "Мужское/женское".Как погибла полуторагодовалая девочка?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мальчика, обоженного неудачным фаер-шоу в Липецке, выписали из больницы
В Липецке маляр сорвался с высоты девятого этажа
Липецкие яйца оказались самыми лучшими в стране
За 4 дня рейда по пешеходным переходам в Липецке поймали 32 нарушителя
Липчанка бросила двоих детей с пьяным посторонним мужчиной
За неделю в Липецке сгорели 4 садовых домика
С 6 мая в Липецке начнут отключать горячую воду
Ночью под Липецком "Лексус" врезался в ограждение и опрокинулся в кювет: есть пострадавшие
В Липецке и области все еще болеют ОРВИ: 3 908 человек за неделю
Под Липецком несовершеннолетний вскрыл гараж и украл мопед
Пенсионер, пропавший в районе Сырского Рудника в Липецке, погиб
В Липецке пьяный парень сдал в комиссионку телевизор из арендованной квартиры
1 мая в Липецке заработают фонтаны
Новые «безопасные и качественные» дороги Липецка покрылись трещинами
Синоптики обещают липчанам летнюю погоду
В Липецке в районе Сырского Рудника пропал 90-летний пенсионер
В Липецке столкнулись два внедорожника и автобус
В Липецк приехали новые автобусы для межрайонных маршрутов
Почти 25 улиц Липецка останутся без воды, 12 – без света