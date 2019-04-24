По брошенным в квартире истощенным детям в Липецке возбудят уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-24T11:36:04+03:00

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В Липецке СК начал доследственную проверку по сообщению о брошенных в квартире истощенных детях. Напомним, женщина бросила двоих детей 2 и 4 лет с пьяным посторонним мужчиной. Детишки, один из которых инвалид, долго находились одни, кричали и плакали. Обеспокоенные соседи сообщили в прокуратуру.

При выезде на месте выяснилось, что дети живут в жутких антисанитарных условиях, спят на грязном полу, где валяются ножи и мусор. Из стен торчат оголенные провода. Дети давно не ели и были сильно истощены. Матери дома не было, зато был какой-то пьяный посторонний мужчина. Обоих детишек увезли в больницу.

Позже выяснилось, что мать лишали родительских прав два года назад, но областной суд отменил решение. Женщина отделалась предупреждением, но отношение к детям не изменилось.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, в действиях должностных лиц органов системы профилактики усматриваются признаки халатности – часть 1 статьи 293 УК. Теперь следователи разбираются, почему надзорные органы не следили за ситуацией и чье недобросовестное отношение к службе обернулось критическим состоянием детей. В отношении кого возбудят уголовное дело, станет известно по результатам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU