Под Липецком пенсионер сбил двоих подростков на мотоцикле

СЕГОДНЯ 09:55 2019-04-26T10:12:58+03:00

За сутки на дорогах региона в восьми авариях пострадали 10 человек

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Авария с участием несовершеннолетних произошла минувшим вечером, 25 апреля в 18.00, в Грязинском районе Липецкой области. В селе Ярлуокво на улице Набережной 70-летний пенсионер на «шестерке» ударил мотоцикл «RACER», на котором ехали 15-летний парень и 13-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, по предварительным данным водитель «ВАЗа», поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу. В итоге парень попал в больницу, девочке оказали помощь и отпустили.

А в Липецке в тот же вечер сбили велосипедиста. Все случилось в 20.45 на улице Стаханова, где 22-летний водитель «Матиза» сбил 24-летнего велосипедиста. Парню оказали помощь и отпустили. Кто виноват, автоинспекторы пока разбираются.

Также стали известны подробности ДТП в 21.00 на улице Гагарина, где 46-летний водитель «ВАЗ-2115» въехал в дорожное ограждение. В аварии пострадали сам водитель и его 44-летняя пассажирка, обоих увезли в больницу но до госпитализации дело не дошло.

Кроме этого за сутки в Липецке сбили двух переходов. Первая авария произошла в 12.30 на улице Механизаторов, где 20-летний парень на «Ладе Веста» на пешеходном переходе наехал на 65-летнюю женщину. Пенсионерка попала в больницу. Еще одни пешеход, 42-летний мужчина, перебегая дорогу в неположенном месте, попал под «Тойоту Короллу» на улице Неделина.

Всего за сутки на дорогах региона в восьми авариях пострадали 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU