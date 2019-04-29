2019-04-29T17:17:57+03:00
Происшествия

На трассе «Дон» под Липецком столкнулись «КамАЗ» и «Газель»

В аварии пострадал один человек
Лия МУРАДЬЯН
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Два грузовика столкнулись на трассе "Дон"Два грузовика столкнулись на трассе "Дон"Фото: УГПСС Липецкой области
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Серьезная авария произошла в этот понедельник днем, 29 апреля, на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области. Там на 365 километре дороги между Ельцом и селом Становое столкнулись автомобиль «Газель» и «КамАЗ».

Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей. По данным пресс-службы областного управления ГПСС, сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного спасательного поста №14 села Паленка в 15.10.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Удар был настолько сильным, что кабину грузовой «Газели» сплющило и практически вмяло внутрь кузова. Последствия аварии ликвидировали сотрудники УГПСС. По данным ведомства, в ДТП пострадал один человек.

Напомним, что за прошедшие три дня, с 26 по 28 апреля, на Дорогах Липецкой области зарегистрировали 10 ДТП с пострадавшими, в которых 15 человек получили травмы и 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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