2019-04-30T14:53:35+03:00
Общество

1 мая в центре Липецка ограничат движение

Улицы временно перекроют
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
1 мая перекроют центр Липецка1 мая перекроют центр ЛипецкаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В среду, 1 мая, в Липецке временно перекроют некоторые улицы. Такие меры предпринимаются в связи с проведением мероприятий, посященных Дню Весны и Труда. Полную программу этого дня можно посмотреть здесь.

С 8.30 до 11.00 ограничат движение по маршруту: площадь Авиаторов - улица Гагарина - Зегеля - площадь Плеханова - Саперный спуск - Липецкое городище.

С 11.00 до 13.00 - "СК "Звездный" - улица Космонавтов - Гагарина - Зегеля - площадь Плеханова - Петровский спуск - площадь Революции".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на этих улицах за порядком будут следить сотрудники ГИБДД. Кстати, ограничение распространяется на всех, кроме экстренных оперативных служб. В случае ЧП, им необходимо предоставить проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке чествовали 30 лучших труженников региона
В Ельце запретили снимать 1 и 9 мая с квадрокоптеров
Липецкие постовые будут патрулировать улицы на новых внедорожниках
МЧС советует липчанам защитить от мороза плодовые деревья
Доменщик НЛМК - лучший специалист региона
Под Липецком водитель иномарки сбил пешехода
В Липецке подростки ходят по краю многоэтажного долгостроя
Под Липецком "Ниссан" вылетел в кювет: есть пострадавшие
В Липецке разыскивают 3 дезориентированных пенсионеров
Из дворов Липецка вывезли 22 брошенных авто
Из-за митингов 1 и 9 мая в Липецке ограничат продажу алкоголя
В праздники меняется график работы управления ЗАГС в Липецке
На трассе «Дон» под Липецком столкнулись «КамАЗ» и «Газель»
В Липецке в четвертой части квартиры фиктивно оформили четырех иностранцев