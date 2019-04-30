1 мая в центре Липецка ограничат движение

СЕГОДНЯ 14:45 2019-04-30T14:53:35+03:00

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В среду, 1 мая, в Липецке временно перекроют некоторые улицы. Такие меры предпринимаются в связи с проведением мероприятий, посященных Дню Весны и Труда. Полную программу этого дня можно посмотреть здесь.

С 8.30 до 11.00 ограничат движение по маршруту: площадь Авиаторов - улица Гагарина - Зегеля - площадь Плеханова - Саперный спуск - Липецкое городище.

С 11.00 до 13.00 - "СК "Звездный" - улица Космонавтов - Гагарина - Зегеля - площадь Плеханова - Петровский спуск - площадь Революции".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на этих улицах за порядком будут следить сотрудники ГИБДД. Кстати, ограничение распространяется на всех, кроме экстренных оперативных служб. В случае ЧП, им необходимо предоставить проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU