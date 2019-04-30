Праздник Весны и Труда в Липецке: куда сходить и на что посмотреть

Праздник Весны и Труда стартует в 10 утра на площади Ленина-Соборная. К собравшимся с приветственным словом обратятся руководители области. А после липчан ждет концертная программа. Как сообщили в пресс-службе департамента, на площади заработают несколько интерактивных зон - "Шаг в науку", ", "Лаборатория безопасности", "Формула 1", "Российское движение школьников", "Мистер Твистер". А для малышей проведут конкурс рисунков на асфальте "Мир глазами детей".

В полдень начнется церемония открытия городских фонтанов. В 12.10 юные участники акции "Кораблик мечты" торжественно спустятся к Комсомольскому пруду. Там, возле памятника в честь 300-летия Липецка, они запустят кораблики на воду.

В 15.00 на площади Петра Великого соберутся участники мотопробега "Мы - наследники Победы". Православные байкеры прибудут в областной центр из Москвы, Иваново, Твери, Санкт-Петербурга. После колонна проследует к площади Героев. Там они возложат цветы к мемориалу.

Интересные мероприятия ждут липчан и на других площадках. В 10.00 на Липецком городище пройдет митинг-концерт Федерации профсоюзов области. В 12.00 там же состоится фестиваль "Семья духом сильна".

Весело будет и в парках города. Так, в 17.00 в Нижнем парке стартует праздничная программа. В это же время в парке Победы начнется концертная программа, посвященная праздникам и открытию творческого сезона.

В 17.00 состоится концерт в ДК "Сокол". В 18.00 на семейную программу "Весенний вернисаж" зовут в ДК "Матыра" местных жителей. В 16.00 - праздничный концерт в Городском дворце культуры. В ДК "Рудничный" - конкурсно-игровая программа стартует в 18.00. В ДК "Шахтинский" - праздничный концерт в 12.00. В ДК "Луч" - праздничная программа "Музыкальная почта весны" в 17.00.

Напомним, что в этот день во время проведения мероприятий ограничат продажу алкоголя.