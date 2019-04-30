2019-04-30T17:13:55+03:00
Общество

В Липецке второй день разыскивают 13-летнего подростка

Мальчик ушел из дома в районе улицы Московская
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пропал 13-летний подростокВ Липецке пропал 13-летний подростокФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке в прошедший понедельник, 29 апреля, пропал еще один подросток. По информации ЛООО "Поиск пропавших детей", 13-летний Пипус Илья Дмитриевич ушел из дома в районе 5 часов вечера. Мальчик проживает в доме по улице Московской.

Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткострижены, глаза серо-голубые.

Был одет: черные джинсы, черная футболка с желтыми смайликами на груди и надписью "NIRVANA" на спине, кроссовки серые с белой подошвой.

Всех, кто видел Илью Пипус или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Либо написать на адрес электронной почты ppdlip@mail.ru.

Напомним, что в тот же день чуть раньше из дома ушла 13-летняя Яна Азовцева. Девочка до сих пор не вернулась домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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