СЕГОДНЯ 18:26 2019-05-01T18:32:04+03:00

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В эту среду, 1 мая, в Липецкой области случился пожар. В Хлевенском районе возле села Маланинские выселки горел участок за деревьями, растущими вдоль дороги. По словам очевидцев, на место происшествия приехали пожарные. Они ликвидировали пламя. После чего округу заволокло густым белым дымом. Проезжающие мимо автомобилисты сняли происходившее на камеру. Дым, буквально, заполонил все пространство. Ехать по дороге было опасно, так как водителям ничего не было видно. Участники движения медленно проезжали участок.

Напомним, в регионе действует IV класс пожарной опасности. Разводить костры, а также жарить шашлыки запрещено. В Липецкой области сложилась опасная обстановка по пожарам. Каждый день горят трава, мусор. Поэтому спасатели просят липчан строго соблюдать абсолютный запрет на разведение огня

Пожар под Липецком: густой дым мешал водителям проехать участок.

ИСТОЧНИК KP.RU