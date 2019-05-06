Липчанина будут судить за убийство пенсионерки на пороге ее дома

СЕГОДНЯ 16:31 2019-05-06T16:31:35+03:00

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В Липецкой области будут судить 59-летнего жителя села Первомайское Лев-Толстовского района, который жестоко расправился с 58-летней женщиной. Напомним, все случилось утром 13 декабря 2018 года. Накануне между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого пенсионерка оскорбила мужчину.

Затаив обиду, злодей решил убить женщину. Он целенаправленно вооружился ножом и утром пришел к дому женщины. Хозяйка в это время ждала забойщика скота, поэтому, услышав звонок, без всякой опаски открыла дверь и тут же на пороге получила удар ножом в живот.

Женщина пыталась выхватить нож, но безуспешно. Войдя внутрь, нападавший ударил жертву ножом не меньше 22 раз. После он затащил пенсионерку в коридор и закрылся изнутри. В это время пришел забойщик скота, а после подошла дочь жертвы. Пока гости пытались достучаться до хозяйки, убийца находился в доме и выжидал момента, чтобы сбежать. После он нашел ключи от задней двери, вышел во двор и убежал через огород.

Убийца подготовился основательно – приготовил сменную одежду, которую спрятал заранее недалеко от дома жертвы и переоделся по пути. Уходя он снова переоделся, сложил окровавленную одежду в пакет, и выбросил в мусор.

Убийцу нашли по крови на сапогах, которые он не стал переодевать, а отнес на работу. Как сообщили в пресс-службе СКР области, после неопровержимых доказательств, обвиняемый во всем сознался. Экспертиза признала мужчину вменяемым и дело передали в суд. За убийство и незаконное проникновение ему грозит 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU