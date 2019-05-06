2019-05-06T18:11:02+03:00
Общество

Во вторник 14 улиц Липецка останутся без света, 17 - без воды

Электричество также отключат в СНТ «Дачный-3»
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ожидаются отключения воды и светаВ Липецке ожидаются отключения воды и светаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 7 мая, в Липецке ожидаются отключения воды и света. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», специалисты проведут ремонтные работы на инженерных сетях.

С 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители частного сектора: улица Полярная, Смоленская, Садовая, Зоологическая, Сенная, пер. Рядовой, Индустриальная, Буденного, Речная, гаражи ИП Строков. В этот же период времени отключат свет по адресам: улица Ильича, переулок Театральный, Садовый, Моторный, Стандартный, Воскресная школа.

С 9 утра до 4 часов вечера свет отключат в садоводческом товариществе «Дачный-3».

Также в некоторых домах липчан пересохнут краны. С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Железнякова, Селекционная, Гусева, Лебедянская, Пугачева, Трубная, Совхозная, Можайского, Одесская, Станционная, Полевая, Боевой проезд, 24в; переулок 2-ой Лесной, 2 -ой Садовый, улица Пионерская, 4-ой Пятилетки, 42; Пролетарская в селе Сырское.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236-075.

Напомним, что с этого понедельника, 6 мая, в Липецке стартовали гидравлические испытания теплосетей. В некоторых домах уже отключили горячую воду. С графиком отключений можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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