Игорь Артамонов: «Липецкая область заинтересована в привлечении талантливых организаторов здравоохранения»

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-07T11:11:09+03:00

В регионе стартует первый межрегиональный конкурс «Лидерздрав – 2019»

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В мае 2019 года в Липецкой области впервые объявлен межрегиональный конкурс «Лидерздрав-2019», инициированный областным управлением здравоохранения по поручению главы региона Игоря Артамонова.

По словам врио главы администрации Липецкой области, целью конкурса является выявление наиболее грамотных, перспективных и талантливых организаторов здравоохранения, располагающих опытом практической деятельности в сфере укрепления общественного здоровья и управления медицинскими организациями и их подразделениями.

Игорь Артамонов отметил: «Проведение конкурса позволит внедрить более эффективную систему управления государственными медицинскими организациями Липецкой области, привлечет специалистов с высшим медицинским образованием, мотивированных на построение карьеры в системе регионального здравоохранения, развитие их управленческого и лидерского потенциала».

Глава региона пообещал, что участники конкурса, признанные победителями, войдут в кадровый резерв и получат возможность занять вакантные должности руководителей государственных медицинских организаций Липецкой области.

Анонсируя конкурс, Игорь Артамонов подчеркнул, что к участию в конкурсе приглашаются не только медики из Липецкой области, но и из соседних регионов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU