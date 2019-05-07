Павел Путилин написал «Диктант Победы»

СЕГОДНЯ 16:31 2019-05-07T16:31:24+03:00

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Сегодня на вопросы по истории Великой Отечественной войны ответили около 50 тысяч россиян и жители 23 зарубежных стран.

В Липецке «Диктант Победы» написали около 140 липчан. Площадка для проверки знаний по истории войны работала также в городе воинской славы Ельце. Там в акции приняли участие 50 горожан. Вопросы диктанта касались географии боевых действий, героев ВОВ и даже отображения войны в искусстве и литературе.

В Липецке участников акции приветствовал председатель областного Совета депутатов Павел Путилин.

- Главная задача акции «Диктант Победы» - привлечь молодежь. Сегодня мы видим, что аудитория переполнена, юношам и девушкам интересна история Великой Отечественной войны, - отметил Павел Путилин. – Мы должны сохранить память о Великой Победе, которую сегодня на разных уровнях пытаются исказить. К сожалению, наших ветеранов становится все меньше. Такие акции необходимы, чтобы напомнить молодым людям о героических поступках наших отцов и дедов.

«Диктант Победы» организован по инициативе партии «Единая Россия» совместно с Российским историческим обществом. Его итоги планируется подвести в День России, 12 июня.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого облсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU